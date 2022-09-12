В россии уже признали потери в 50 тысяч, эксперт прокомментировал документ, который утек в сеть.

Российские власти точно знают, что потери оккупантов в Украине достигли 50 тысяч вояк убитыми. Военный эксперт Олег Жданов подтвердил, что письмо Минобороны РФ, выложившее в сеть один из оппозиционных российских политиков, настоящее.

"Очень интересные новости, я предлагаю ознакомиться с ними особенно читателям из РФ. В Сеть один из оппозиционных российских политиков выложил документ. Он оказался не фейковым, документ настоящий. Это письмо минобороны России к министерству финансов, где минобороны РФ просит профинансировать выплаты семьям погибших военнослужащих в количестве 50 тыс. человек. То есть реальные потери россии – 50 тысяч убитыми. Это указано в письме", – сказал эксперт.

Кроме того, Жданов акцентировал внимание на одном интересном факте. В частности, российское минобороны просит министерство финансов учесть, что потери российских военных могут составлять до восьми тысяч человек каждый месяц.

"Письмо получило подтверждение из нескольких источников, в том числе иностранных разведок. А официально на телевидении РФ "потерь нет", — отметил эксперт.

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