Жители Ростова всполошились после взрыва, который слышали во всем городе и ближайших селах.

В центре российского Ростова прогремел взрыв. Об этом сообщает одно из местных изданий, редакция которого находится в центре города. В комментариях к этой новости в телеграмм-канале издания жители Ростова начали писать, что слышали звук взрыва в разных районах города – центр, Западный, Суворовский и другие районы города.

Кроме того, звук "хлопка" был слышен и в других населенных пунктах – в Азове, Таганроге, Новошахтинске, Шахтах, Новочеркасск, Аксае, Ейске и других селах. Так, некоторые пользователи пишут, что взрыв был такой силы, что дрожали стены и едва не повылетали окна. Тем временем в местном МЧС сообщили, что не получили информации о каких-либо взрывах или ЧС.

Надо сказать, что в комментариях у русских тут же началась дикая паника: "Весь Ростов слышал", "Руки и ноги затряслись", "Хлопок был, потом шум самолета", "Чуть стекла не повылетали", "Северный, аж стены трухануло", "Северный, сработала сигнализация у машин", "Неклиновский район, везде был слышен хлопок, стекла задрожали", "Будут говорить, что газовый баллон взорвался", "Хлопок? Да когда вы правду научитесь говорить?", "Центральный рынок – затряслось здание", "Это ж*па, нужно валить!".

Тем временем среди комментаторов проявились и украинцы, которые начали просто троллить русских из-за этого взрыва: "Не хлопок, а бавовну, ну пора б уже выучить", "Ростов – це Україна" и т.д.

К слову, после бурной дискуссии редакция решила закрыть комментарии в телеграмм-канале.

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