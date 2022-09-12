Министр обороны Алексей Резников выразил свое мнение о контрнаступлении ВСУ в Харьковской области, он считает, что все теперь все поняли, что россию можно победить.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины в Харьковской области прошло "намного лучше, чем ожидалось", однако сильно радоваться и начинать праздновать победу еще рано, поскольку рф может попытаться пойти в контратаку. Об этом в интервью Financial Times заявил министр обороны Алексей Резников.

Министр обороны Украины сравнил "украинский блицкриг" со "снежным комом, который катится вниз по склону". По словам Алексея Резников, это стало самой большой неудачей для россии с начала полномасштабного вторжения, которое она начала 24 февраля. В то же время Резников также сообщил, что контрнаступление на юге Украины продолжается, но продвигается медленнее.

Отметим, ранее мы сообщали, что в интервью "РБК-Украина" Резников признал свою ошибку. Как оказалось, глава оборонного ведомства не верил в циничную и беспощадную бомбардировку мирных украинских городов войсками путина. Он верил, что русские "не настольно конченные", но ошибся. По словам Резникова, он признает свою ошибку, и пообещал больше подобных предположений не делать.

"Мне не стыдно сказать, что я выражал серьезное предположение, с которым я серьезно ошибся, когда говорил, что я не верю, что путин будет бомбить украинские гражданские города. И я говорю, что я ошибся, потому что я не верил, что они настолько "конченные", - заявил министр обороны.

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