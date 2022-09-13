Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов жестко ответил путинисту медведеву на его бредни о капитуляции Украины на условиях кремля. Так, секретарь СНБО в своем Twitter посоветовал дмитрию медведеву задуматься о "саддамовском бункере, где он будет прятаться", и о том, что пора перестать писать "россия" с заглавной буквы.

"Начинающему блогеру дмитрию медведеву нужно быть мысленно не с Украиной, а с государством типа Северной Кореи и саддамовском бункере, где он будет прятаться, и уже наконец перестать писать "россия" с заглавной буквы и привыкать к тому, что "и это они еще не отступали", - написал Данилов.

Отметим, накануне соратник путина медведев в своих соцсетях заявлял, что россия все еще "требует тотальной капитуляции Украины на своих условиях".

Напомним, ранее Алексей Данилов заявил, что Украина должна лишить россию даже желания нападать на своих соседей, особенно так, как это произошло с нашей страной. А Вооруженные силы Украины во время своего контрнаступления остановятся там, где будут заканчиваться интересы украинской стороны.

"Мы должны понять: если россия останется в том виде, в каком она есть, то это лишь вопрос времени, когда она сможет начать еще одну войну. Поэтому наша задача – сделать россию такой, чтобы у нее не было даже желание думать, что она может нападать на соседей, тем более таким образом, как она сделала по отношению к нашей стране", – подчеркнул Данилов.

Напомним, "Пошли совсем другие разговоры": стало известно, что будет после успешного контрнаступления ВСУ.

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