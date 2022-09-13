Советник главы Офиса президента Алексей Арестович призвал украинцев не впадать в панику из-за ударов оккупантов по критической инфраструктуре. В частности, он привел в пример "прилет" по Харьковской ТЭЦ-5, и заявил, что запас прочности энергетики очень высокий. Обо всем этом спикер говорил в эфире Марка Фейгина на ютуб.

"Спешу успокоить наших граждан – паники испытывать не надо, запас прочности энергетики очень высокий", - так советник ОП Алексей Арестович прокомментировал удар оккупантов по Харьковской ТЭЦ-5.

"Ударили по инфраструктуре. Ну, во-первых, эффективность этого удара – свет восстановлен, где-то через два часа, где-то - к утру. Энергетика имеет куда больший запас прочности, чем им кажется. Поэтому рассказы о страшном апокалипсисе… Надо понимать, что страна, у которой есть АЭС, как наша, её очень непросто лишить электричества. Даже разрушая ТЭЦ", - добавил Арестович.

Напомним, российские войска вечером 11 сентября нанесли ракетный удар по Харьковской ТЭЦ-5. После попадания двух боеприпасов полностью или частично исчез свет в нескольких областях, в частности, в Харьковской, Полтавской, Донецкой, Сумской, Днепропетровской.

Напомним, "Пошли совсем другие разговоры": стало известно, что будет после успешного контрнаступления ВСУ.

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