Об этом, как пишет Politeka.net, советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, это стало возможно благодаря контратаке ВСУ.

Геращенко уточнил, что кадыровцы зажаты украинскими подразделениями в поселке Спорное, что недалеко от Соледара.

«Интересно, там есть интернет? Очень хочется посмотреть, смогут ли они под реальным огнем орать «ахмат — сила!», - отметил Геращенко.

В комментариях украинцы призывают сохранить им жизнь и взять в плен, чтобы пополнить обменный фонд и обменять на «Азовцев». Другие придерживаются мнения, что в плен их брать не надо.

«Брать только в плен и менять на Азовцев. Этих реально будут менять в первую очередь», «Зато украинский немного выучат», «Брать в плен, чтобы менять на Азовцев, Но мазать лоб свиным смальцем и предупреждать: "Вернешься - в тик токе все увидят", «Пусть едят свинец», «Живьем брать демонов», «Их никто не гнал. они едут сами, осознанно, им обещаны большие деньги», «Кадыровцы это самый ценный обменный фонд. Их надо только брать в плен живыми. Их меняют в первую очередь. А у россиян в плену много украинских военных», - пишут пользователи.

Напомним, ранее единственный украинский блогер, который имеет прямой доступ к российским военнопленным Владимир Золкин рассказал, что РФ моментально дает запрос на попавшего в плен кадыровца и выдает вместо него любого украинца. Но с пленными россиянами ситуация иная.

"На самом деле мы не можем пообщаться с кадыровцами просто потому, что Россия моментально дает запрос на любого кадыровца, попавшего в плен, и выдает вместо него любого украинца по нашему запросу, любого", – сказал он.

В то же время рф не волнуется о россиянах, попавших в плен. Они объявляются пропавшими без вести, и их никто не спешит обменивать.

Напомним, оккупанты на правом берегу Днепра уже готовы сложить оружие и сдаться в плен.

Также сообщалось, что россияне в панике бегут вместе с награбленным.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Сети высмеяли заявление Медведева, которое он сделал после очередного разгрома армии рф.