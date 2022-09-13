Бойцы ВСУ на Харьковщине разгромили подразделения, которые россия готовила к войне с НАТО.

Как передает Politeka.net, таковы новые данные британской разведки.

Согласно новой сводке, выведенные из Харьковской области части российских войск были из состава 1-й гвардейской танковой армии. Эти подразделения были определены, как основные для проведения контрударов в случае войны с НАТО и предназначались для обороны москвы.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 September 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/r0Cf3z3wab — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 13, 2022

1-я гвардейская танковая армия понесла значительные потери на начальном этапе вторжения и не была полностью восстановлена до начала контрнаступления ВСУ на Харьковщине. В Минобороны Британии отмечают, что с сильным упадком 1-й гвардейской танковой армии и других формирований западного военного округа силы россии, предназначенные для противодействия НАТО, серьезно ослабли.

«Вероятно, россии понадобятся годы, чтобы восстановить этот потенциал», - предполагают в разведке Великобритании.

Отметим, ранее стало известно, что военное командование российской федерации приостанавливает отправку новых уже сформировавшихся подразделений на территорию Украины. Как сообщили в Генштабе ВСУ, ситуация в зоне боевых действий и недоверие к высшему командованию заставила большое количество добровольцев категорически отказаться от перспективы службы в боевых условиях.

Добавим также, что за последние сутки ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов. Таковы официальные данные Генштаба ВСУ на утро 13 сентября. Общие потери врага в живой силе – 53 300.

Напомним, на освобожденных территориях задержали российских учителей, которые примчались училить украинских детей по российским программам.

Также сообщалось, что отряд кадыровцев оказался в окружении.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты на правом берегу Днепра уже готовы сложить оружие.