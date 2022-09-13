В Пентагоне назвали возможную следующую цель россиян, на взятии которой они сосредоточили свои усилия.

Под давлением Вооруженных сил Украины значительная часть российских войск сбежала из Харьковской области на территорию россии. Кроме того, отступление российских войск было плохо организовано.

Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США, фамилия которого не называется.

Чиновник в Пентагоне также сказал, что сообщения об оставленной российской технике после отступления армии россии могут свидетельствовать о неорганизованном командовании и контроле со стороны россии.

Вместе с тем американцы назвали возможную следующую цель россиян, на взятии которой они сосредоточили свои усилия.

"Российские силы продолжают концентрировать свои усилия от Северска до Бахмута, Бахмут и остается в центре внимания, где россияне могут попытаться закрепиться. Мы по-прежнему наблюдаем интенсивное использование артиллерии и авиаударов", - сказал чиновник Минобороны США.

При этом в Херсонской области на юге, по словам чиновника, США видят умышленные и выверенные операции украинцев, которые включают некоторое умеренное передвижение войск вперед.

Напомним, что в Минобороны рассказали о важном нюансе, о котором мало кто знает.

Как сообщала Politeka, путин после очередного провала готовит новый этап войны.

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