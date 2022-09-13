Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в интервью «Obozrevatel».
По его словам, украинские защитники нуждаются в отдыхе. Кроме того, необходимо подтянуть ресурсы артиллерии и средств противовоздушной обороны, чтобы ВСУ смогли усилиться на новых рубежах.
«Сейчас наши ребята вышли на новые позиции и на них закрепляются», - отметил Селезнев.
По мнению эксперта, в ближайшую неделю украинские защитники после контрнаступления на Харьковщине, скорее всего, будут закреплятья на новых рубежах и получат возможность отдохнуть, если оккупанты не попытаются вновь атаковать.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
"Бавовна" встряхнула 8 российских городов одновременно, местные напуганы: "Надо валить"
"Пошли совсем другие разговоры": стало известно, что будет после успешного контрнаступления ВСУ
Путин после очередного провала готовит новый этап войны: названы сроки
"Вы проиграли, владимир владимирович!": путина поставили на место прямо во время совещания
«Что же касается южного фланга фронта, то там ситуация состоит в том, что наши подразделения движутся не спеша», - отметил Селезнев.
Эксперт также прокомментировал возможность освобождения в ближайшее время Донецка, который уже оказался совсем рядом к линии фронта.
«Мы должны понимать, что оборонительные конструкции, которые создавались в течение восьми лет как украинскими Силами обороны, так и первым и вторым армейскими корпусами вооруженных сил рф на линии соприкосновения войск по состоянию на 23 февраля сего года, – это эшелонированная и очень серьезно укрепленная линия обороны с обеих сторон», - подчеркнул Селезнев.
По мнению эксперта, «в лоб» такие укрепления взять практически нереально.
«Думаю, что тут украинские Силы обороны будут действовать достаточно рационально, аккуратно. Эта рациональность и аккуратность связана в первую очередь с тем, что бросать наши подразделения на укрепленные позиции – значит, подвергать наших ребят риску того, что они могут получить ранения или погибнуть. Никто на это не пойдет», - пояснил Селезнев.
Эксперт предполагает, что ВСУ будут методично и системно уничтожать линию обороны противника. Как с помощью HIMARS, так и с использованием высокоточной артиллерии. И лишь после того, как данные украинской разведки будут подтверждать, что оборона противника значительно ослаблена или разрушена украинские защитники будут переходить к контрнаступлению и двигаться в направлении Донецка.
Напомним, ВСУ размолотили на Харьковщине россиян, которых готовили к обороне Москвы и войны с НАТО.
Также сообщалось, что отряд кадыровцев оказался в окружении.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты на правом берегу Днепра уже готовы сложить оружие.