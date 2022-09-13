В Херсонской области российские войска ощущают непосредственную угрозу от украинских защитников.

Масштабное контрнаступление украинских военных наносит ущерб административным возможностям оккупантов и побуждает их покидать оккупированные территории Украины, даже далеко за линией фронта. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Контрнаступление Украины на юге продолжает оказывать значительное влияние на боевой дух и военный потенциал захватчиков. Спутниковые снимки известных российских позиций в Киселевке (15 км к северо-западу от Херсона) показывают, что вся военная техника рф, кроме четырех машин, отошла со своих передовых позиций.

Фактически, это ставит под угрозу способность оккупантов вести оборонительные действия на северо-западных окраинах Херсона.

"Очевидный вывод российских войск с этой позиции... предполагает, что российские войска в этом районе ощущают непосредственную угрозу", – заявили эксперты.

Успех контрнаступления пошатнул и без того слабые нервы оккупантов. В частности, российские войска по всей территории оккупированной Херсонщины ограничили всеобщую свободу передвижения, усилили военные блокпосты и увеличили грабеж. В частности, оккупанты отбирают у местных жителей мотоциклы.

"Все это очевидные признаки российского отчаяния. Российские войска могут грабить мопеды и мотоциклы, чтобы убегать в случае военного коллапса", – отметили в ISW.

Напомним, ВСУ размолотили на Харьковщине россиян, которых готовили к обороне Москвы и войны с НАТО.

Также сообщалось, что отряд кадыровцев оказался в окружении.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты на правом берегу Днепра уже готовы сложить оружие.



