Масштабное контрнаступление украинских военных наносит ущерб административным возможностям оккупантов и побуждает их покидать оккупированные территории Украины, даже далеко за линией фронта. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).
Контрнаступление Украины на юге продолжает оказывать значительное влияние на боевой дух и военный потенциал захватчиков. Спутниковые снимки известных российских позиций в Киселевке (15 км к северо-западу от Херсона) показывают, что вся военная техника рф, кроме четырех машин, отошла со своих передовых позиций.
Фактически, это ставит под угрозу способность оккупантов вести оборонительные действия на северо-западных окраинах Херсона.
"Очевидный вывод российских войск с этой позиции... предполагает, что российские войска в этом районе ощущают непосредственную угрозу", – заявили эксперты.
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Успех контрнаступления пошатнул и без того слабые нервы оккупантов. В частности, российские войска по всей территории оккупированной Херсонщины ограничили всеобщую свободу передвижения, усилили военные блокпосты и увеличили грабеж. В частности, оккупанты отбирают у местных жителей мотоциклы.
"Все это очевидные признаки российского отчаяния. Российские войска могут грабить мопеды и мотоциклы, чтобы убегать в случае военного коллапса", – отметили в ISW.
Напомним, ВСУ размолотили на Харьковщине россиян, которых готовили к обороне Москвы и войны с НАТО.
Также сообщалось, что отряд кадыровцев оказался в окружении.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты на правом берегу Днепра уже готовы сложить оружие.