Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет Politeka.net.

Да, по его словам, российские военные полностью покинули Кременную, но украинские военные пока не зашли в город, вокруг Лимана идут бои.

«Все сосредоточено на Лиманском направлении, Сватово - Кременная. Мы видим, что туда стягивают остатки войск русская армия, зарываются, закапываются, зарывают и танки, подтягивают РЗСО. Основной удар будет там и оттуда и начнется деоккупация Луганской области», - пояснил Гайдай, добавив, что Кременная пустая совсем - ни полиции, ни прокуратуры, ни комендатуры нет. Все уехали.

По его словам, третий день на административном здании развевается украинский флаг, который подняли партизаны, и никто его не снимает.

«Из военных никого нет. Оккупанты сбежали. Бои идут вокруг Лимана, за Лиман. Недалек и час, когда Лиман освободят, а оттуда от Лимана в Луганскую область рукой подать», - сообщил Гайдай.

Несколько похожая ситуация в Старобельске. А вот в Сватово, оккупанты сначала убежали, но через некоторое время вернулись.

По словам Гайдая, у оккупантов катастрофическая ситуация с топливом:

«Колаборанты бегут, на заправках сейчас на всех не хватает горючего. Очереди из коллаборантов в сторону границы с российской федерацией существенные».

Гайдай объяснил это тем, что они отлично понимают, что русская армия посыпалась.

Между тем официальные лица США и Запада заявляют, что украинское контрнаступление, которое заставило российские войска поспешно отступить, может стать поворотным моментом в войне.

Последние успехи внушают новый оптимизм по поводу того, что украинские войска смогут отвоевать еще больше территорий в ближайшие недели, пишет The Washington Post.

В издании отмечают, что оккупанты будут вынуждены отдать и другие захваченные территории после контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

Напомним, оккупанты, сбегая, бросили российских учителей, которые притащились на оккупированные территории учить украинских детей по российским программам - им грозит большой срок.

Также сообщалось, что Донецк все ближе - могут ли его освободить уже в ближайшее время.

Кроме того Politeka.net писала, что на фронте погиб выдающийся украинский артист.