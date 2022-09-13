Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

Во-первых, Подоляк подчеркнул, что украинская сторона должна защитить системами ПВО объекты критической инфраструктуры, по которым сейчас бьет российская армия. По его словам, в дальнейшем РФ "будет воевать только с гражданскими".

Во-вторых, нужно организовать наступление ВСУ на Донецк и Луганск.

"Освобождение Луганска или Донецка вызовет эффект домино, обрушит ru-фронт и приведет к политической дестабилизации в РФ. Это реально. Нужна воля (оружие)", — добавил советник главы ОП.

Накануне президент Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что в последние дни российская армия наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, оставляя сотни тысяч украинцев без электричества.

"Российские ракеты попали именно в те объекты, которые вообще не имеют никакого отношения к инфраструктуре Вооруженных Сил нашего государства. Это признак отчаяния тех, кто придумал эту войну. Так они реагируют на разгром российских сил в Харьковской области. Они ничего не могут сделать с нашими героями на поле боя, и потому Россия направляет свои подлые удары против гражданской инфраструктуры", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ВСУ размолотили на Харьковщине россиян, которых готовили к обороне Москвы и войны с НАТО.

Также сообщалось, что отряд кадыровцев оказался в окружении.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты на правом берегу Днепра уже готовы сложить оружие.