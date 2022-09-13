Оккупанты бегут от ВСУ с такой скоростью, что бросают не только технику и боеприпасы, но и своих однополчан. Так, издание Die Welt располагает информацией, что в ходе контрнаступления ВСУ в Харьковской области тысячи русских солдат попали в плен, среди пленных есть высокопоставленные офицеры.

Издание опровергает заявление мо рф о якобы "тактическом отступлении". Линия обороны РФ "просто обвалилась", а солдаты разбежались. Москва, в свою очередь, готовилась к наступлению ВСУ на юге, поэтому не занималась доукомплектованием своих позиций под Харьковом.

В результате в рф вновь заговорили о необходимости объявить всеобщую мобилизацию.

Так, депутат Государственной думы рф от "Единой России" Михаил Шеремет заявил, что "россиянам нужно быть солидарными с теми, кто сейчас воюет". Он призвал провести в стране мобилизацию, чтобы победить в войне против Украины. Примечательно, что Шеремет –уроженец Джанкоя, который в 2014 году помогал россиянам захватывать Крым. В соцсетях россияне негативно отнеслись к предложению Шеремета и предложили ему самому отправиться на фронт.

Тем временем на разговоры о необходимости полной или частичной мобилизации отрегаровали в Кремле.

Так, как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песокв заявил, что «в настоящий момент об этом речи не идет».

Кроме того, по словам Пескова, россияне "консолидированы вокруг всех решений Путина".

Добавим, что в украинской разведке сообщили, что оккупанты срочно отправляют свои семьи из Крыма на территорию рф.

«Успешные действия защитников Украины вынуждают так называемую власть временно оккупированного Крыма и юга нашего государства срочно переселять свои семьи на территорию России», - сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Напомним, оккупанты и коллаборанты с такой скоростью бегут от ВСУ, что на заправках временно оккупированных территорий начался дефицит топлива.

Также сообщалось, что ВСУ на Харьковщине перемолотили российских солдат, которых готовили к обороне Москвы и на случай войны с НАТО.

Кроме того, Politeka.net писала, что стали известны детали личной жизни путина, от которого жена хотела сбежать сразу после свадьбы.