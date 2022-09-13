Оккупанты на фоне успешного контрнаступления ВСУ осуществляют срочную эвакуацию своих семей из Крыма и Юга Украины.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины

Успешные действия защитников Украины вынуждают так называемую власть временно оккупированного Крыма и юга нашего государства срочно переселять свои семьи на территорию россии.

В ГУР рассказали, что, несмотря на заверения населения в безопасности пребывания на полуострове, представители оккупационной администрации Крыма, сотрудники ФСБ и командиры некоторых воинских частей в тайне от подчиненных пытаются продать свое жилье и срочно вывезти родственников с полуострова.

В то же время оккупанты запретили заключение сделок по купле-продаже жилья, установили ограничения на передвижение по крымскому мосту и всячески пытаются закрыть доступ к информации о контрнаступательных действиях защитников Украины.

В разведке также напомнили, что все военные преступники будут разоблачены и привлечены к ответственности за преступления против мирного населения Украины.

Добавим, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона сообщила, что украинские защитники освободили в Харьковской области от российских войск уже 3 800 квадратных километров. Число деоккупированных населенных пунктов достигло 300.

Напомним, ВСУ размолотили на Харьковщине россиян, которых готовили к обороне Москвы и войны с НАТО.

Также сообщалось, что отряд кадыровцев оказался в окружении.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты на правом берегу Днепра уже готовы сложить оружие.