Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины
Успешные действия защитников Украины вынуждают так называемую власть временно оккупированного Крыма и юга нашего государства срочно переселять свои семьи на территорию россии.
В ГУР рассказали, что, несмотря на заверения населения в безопасности пребывания на полуострове, представители оккупационной администрации Крыма, сотрудники ФСБ и командиры некоторых воинских частей в тайне от подчиненных пытаются продать свое жилье и срочно вывезти родственников с полуострова.
В то же время оккупанты запретили заключение сделок по купле-продаже жилья, установили ограничения на передвижение по крымскому мосту и всячески пытаются закрыть доступ к информации о контрнаступательных действиях защитников Украины.
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В разведке также напомнили, что все военные преступники будут разоблачены и привлечены к ответственности за преступления против мирного населения Украины.
Добавим, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона сообщила, что украинские защитники освободили в Харьковской области от российских войск уже 3 800 квадратных километров. Число деоккупированных населенных пунктов достигло 300.
Напомним, ВСУ размолотили на Харьковщине россиян, которых готовили к обороне Москвы и войны с НАТО.
Также сообщалось, что отряд кадыровцев оказался в окружении.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты на правом берегу Днепра уже готовы сложить оружие.