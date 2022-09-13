Германия заявляет о согласии кругового обмена военной техникой с восточноевропейскими партнерами, но такая схема не работает.
Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Надо называть вещи своими именами: система круговых поставок не работает. Пол года союзники спорят, кто продаст Украине танки. Пол года танков нет, потому что нет "политического решения", - подчеркнул он.
Россия продолжает в Украине террор, от которого гибнут люди, а время проходит, продолжил Подоляк.
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"Германия, мы ждем твое слово", - подытожил советник.
Напомним, оккупанты, сбегая, бросили российских учителей, которые притащились на оккупированные территории учить украинских детей по российским программам - им грозит большой срок.
Также сообщалось, что Донецк все ближе - могут ли его освободить уже в ближайшее время.
Кроме того Politeka.net писала, что на фронте погиб выдающийся украинский артист.