Германия заявляет о согласии кругового обмена военной техникой с восточноевропейскими партнерами, но такая схема не работает.

Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Надо называть вещи своими именами: система круговых поставок не работает. Пол года союзники спорят, кто продаст Украине танки. Пол года танков нет, потому что нет "политического решения", - подчеркнул он.

Россия продолжает в Украине террор, от которого гибнут люди, а время проходит, продолжил Подоляк.

"Германия, мы ждем твое слово", - подытожил советник.

Напомним, оккупанты, сбегая, бросили российских учителей, которые притащились на оккупированные территории учить украинских детей по российским программам - им грозит большой срок.

Также сообщалось, что Донецк все ближе - могут ли его освободить уже в ближайшее время.

Кроме того Politeka.net писала, что на фронте погиб выдающийся украинский артист.