Как сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление компании, Иван Печорин упал в воду с борта катера недалеко от мыса Игнатьева в акватории Русского острова и утонул.

Несчастье произошло 10 сентбря, тело мужчины нашли 11 сентбря. Предполагается, что Печорин скончался сразу после падения за борт.

Печорин занимался развитием авиадоступности Дальнего Востока, включая поддержку пассажирских перевозок, модернизацию аэропортов, строительство новых взлетно-посадочных площадок. Принимал участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который прошел во Владивостоке с 5 по 8 сентября.

Добавим, что в форуме также принимал участие российский лидиер владимир путин. Журналисты ВВС обратили внимание, что в этой поездке его сопровождали гораздо больше врачей – 12. На форуме в 2021 году с ним были только два врача.

В этот раз медики прилетели из Москвы во Владивосток за 10 дней до самого президента и находились на карантине в отеле на острове Русский, где проходил форум.

Обратим внимание, что в начале февраля 2022 года скончался глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов, ему было 43 года.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения рф в Украину по россии прокатилась череда загадочных смертей среди топ-менеджеров российских компаний.

Ткже сообщалось о таинственной гибели председателья совета директоров нефтяной компании «Лукойл».

Кроме того, Politeka писала, что охранник путина найден у себя на кухне с простреленной головой.