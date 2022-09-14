Россиянам необходим хоть какой-нибудь оперативный успех, поэтому остался еще один участок, на котором они пытаются давить.

Об этом, как пишет Politeka.net, в беседе с Марком Фейгиным заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

Так, по его словам, единственное место, где оккупанты пытаются "хоть как-то наступать", - участок фронта длиной 20 километров в районе Бахмута.

«Они сосредоточили там большие ресурсы, пытаются давить, потому что нужен хоть какой-то оперативный успех", - сообщил Арестович.

Добавим, тем временем аналитики американского Института изучения войны заметили, что Кремль впервые с 24 февраля признал поражение.

Так, отмечается, что ни после отступления из Киевской области, ни после побега со Змеиного русские не признавались в поражениях, постоянно ища оправдания действиям своих военных.

МО РФ сначала предложило аналогичное объяснение и для отступления с Харьковщины, однако заявления представителей Министерства Шойгу были раскритикованы самими россиянами.

«Признание Кремлем поражения является частью попыток смягчить и направить критику Путина на Минобороны России и военное командование «в форме», - считают эксперты.

Пропагандистские СМИ сейчас работают над тем, чтобы снять с российского президента любую ответственность за поражение. Так, они критикуют оборонное ведомство за недостаточную осведомленность относительно обстановки на Харьковщине.

Напомним, ранее сообщалось, что окупанты сбежали из еще одного города и закрепляются на других позициях.

Также сообщалось, на сколько реально освобождение Донецка в ближайшее время.

Кроме того, Politeka.net писала, что стало известно, кого ВСУ размолотили на Харьковщине.