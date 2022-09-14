Ни после отступления из Киевской области, ни после бегства со Змеиного россияне не признавались в поражениях.

Вооруженные силы Украины заставили российских оккупантов бежать из Харьковской области и побудили Кремль к открытому признанию поражения в войне. Теперь они активно обсуждают ее причины и всячески пытаются снять ответственность с путина. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Россия впервые признала свое поражение в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Отступление из Киева объяснили решением поставить приоритетом "освобождение" Донбасса, а выход с острова Змеиный – представили как "жест доброй воли".

Теперь кремлевские чиновники и пропагандисты активно обсуждают причины поражения россии в Харьковской области. То есть в рф сейчас работают над тем, чтобы снять с российского президента любую ответственность за поражение, вместо этого критикуя оборонное ведомство за недостаточную осведомленность относительно обстановки на Харьковщине. Именно Генштаб рф и высшее военное руководство хотят во всем обвинить.

В Институте изучения войны также пояснили, что признание поражения под Харьковом показывает, что путин готов и способен признать даже поражение россии, по крайней мере, при некоторых обстоятельствах, и сосредоточиться над тем, чтобы снять с себя вину.

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