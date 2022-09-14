Россия испытывает нехватку вооружения. Потому российская федерация, судя по всему, все чаще закупает оружие у государств, на которые распространяются жесткие санкции, таких как Иран и Северная Корея. Об этом говорится в сводке британской разведки на странице Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В разведке отметили, что ВСУ вчера впервые отчитались о сбитии иранского БПЛА Shahed-136 в Купянском районе, которые Россия закупила у Тегерана. Это свидетельствует об использовании иностранных дронов уже непосредственно на поле боя.

Shahed-136 — ударный БПЛА одностороннего действия с заявленной дальностью полета 2500 километров. Подобные системы иранского производства, вероятно, использовались при нападениях на Ближнем Востоке, в том числе против нефтяного танкера MT MERCER STREET в июле 2021 года.

В британской разведке отмечают, что потеря "Shahed -136" вблизи линии фронта говорит о том, что существует реальная возможность того, что россия пытается использовать эту систему для нанесения тактических ударов, а не по стратегическим целям в глубине украинской территории.

Отмечается, что россия "наверняка все чаще закупает оружие у других государств, на которые распространяются жесткие санкции, таких как Иран и Северная Корея, поскольку ее собственные запасы истощаются".

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