Как сообщил источник агентству ТАСС, «причиной смерти стал инсульт». Сунгоркину было 68 лет.

По данным российских СМИ, главред «Комсомольской правды» участвовал в автопробеге в Приморском крае. Его госпитализировали, но спасти не удалось.

Владимир Сунгоркин почти всю жизнь проработал в газете «Комсомольская правда» (с перерывом в 1981-1985 годах, когда он был корреспондентом «Советской России»).

В апреле этого года против Сунгоркина ЕС ввел санкции.

«Владимир Сунгоркин распространяет и легитимизирует агрессивную антиукраинскую и антизападную пропаганду путинского режима под непосредственным руководством Кремля в одном из самых популярных российских СМИ. Газету «Комсомольская правда» назвал и президент Владимир Путин своей любимой газетой. Таким образом, Владимир Сунгоркин несет ответственность за поддержку действий и политики, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», - озвучивались основания для наложения санкций.

Российский диктатор Владимир Путин называл «Комсомольскую правду» любимой газетой, в свою очередь Сунгоркин утверждал, что российский президент ему нравится.

«А мне вообще Путин нравится — вчерашний, позавчерашний, завтрашний», - говорил Сунгоркин в январе 2012 года в интервью телеканалу «Дождь».

Сунгоркин был награжден орденами «Знак Почета» и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, отмечен Почетной грамотой президента Росии, а также являлся лауреатом премии Ленинского комсомола. С 26 августа 2013 года был членом Совета по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации, а в 2018 году получил звание Заслуженный журналист Российской Федерации.

Напомним, ранее также в Приморье загадочно погиб топ-менеджер Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину по россии прокатилась череда загадочных смертей среди топ-менеджеров российских компаний.

Ткже сообщалось о таинственной гибели председателя совета директоров нефтяной компании «Лукойл».