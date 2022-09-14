Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Офис Генерального прокурора, в Закарпатье местный житель организовал организацию переправки через границу военнообязанных.

«Следствием установлено, что в начале апреля мужчина организовал пересечение границы вне пунктов пропуска для двух граждан. Через горную местность они должны были попасть в Румынию. За свои услуги обвиняемый получил 8 тыс. долл. США», - рассказали в Генпрокуратуре.

С помощью подельников, в отношении которых начато отдельное уголовное производство, обвиняемый приобщил двух граждан к группе, которая должна была пересечь границу. Шестерых граждан доставили в Рахов, а оттуда – к участку близ горы Поп Иван.

Но из-за сложных погодных условий проводник не сопровождал мужчин прямо к линии границы. Предоставив указания по дальнейшему направлению движения, проводник бросил группу в горах.

В результате один из мужчин погиб. Организатора переправки будут судить по ч. 3 ст. 332 УК Украины.

Напомним, гора Поп Иван уже не раз местом трагедий. Так, в 2019 году на горе погибли двое туристов, еще двое с обмороженными руками и ногами попали в больницу.

Ранее, в марте 2018 года при подъеме на гору Поп Иван в Карпатах погиб турист из Ужгорода.

Еще одно несчастье недалеко от горы Поп Иван произошло в 2021-м – тогда, в мае, тело мужчины нашли туристы.

Напомним, в результате сильного пожара в Одессе погибли два человека.

Также сообщалось о несчастьях на Днепропетровщине - там мальчик выстрелил в грудь младшему брату.

Кроме того, Politeka.net сообщала о ЧП на границе с Венгрией и Румынией.