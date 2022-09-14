В Харьковской области полиция задержала местного жителя, сотрудничавшего с россиянами. В частности, он помогал им грабить своих односельчан.

Как рассказали в СБУ, речь идет о 61-летнем жителе одного из сел Чугуевского района. Он отправился на сотрудничество с орками добровольно.

Злоумышленник предоставлял вражеским солдатам продукты, снабжал оккупантов жильем, наводил их на дома состоятельных односельчан для изъятия у них бытовой техники и автомобилей, а также помогал проводить обыски у своих земляков и мародерить в оставленных домохозяйствах.

Стоит отметить, что коллаборант ранее сидел в тюрьме за кражу с проникновением в жилье.

«Сотрудники СБУ задержали его во время оперативной отработки деоккупированных территорий. В этот же день следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, оккупанты на правом берегу Днепра уже готовы сложить оружие и сдаться в плен.

Также сообщалось, что россияне в панике бегут вместе с награбленным.

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