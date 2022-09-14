21-летний Богдан (позывной "Будапешт") из "Азова", который был освобожден из плена, рассказал о боях за Мариуполь.

Как передает DW, по словам военного, уличные бои в Мариуполе велись уже с 7 марта, 10 числа город был окружен. С каждым днем ​​вера в то, что гарнизон "Мариуполь" справится с обороной Мариуполя своими силами, уменьшалась.

В проведении операции по деблокаде Мариуполя уверяли не только украинцев, но и "азовцев".

"Я, к сожалению, не помню, какое число, но это апрель месяц был. Сначала говорили, что в 4 утра начинается операция по деблокаде. Что к нам идет колонна. Мол, три дня - и силы войдут в Мариуполь , поэтому продержитесь", – рассказывает Богдан.

Однако, когда проходил уже десятый день без новостей, "Будапешт" предположил, что никакой деблокады не будет, ведь колонна украинской техники уже физически не сможет дойти до города.

В какой-то момент "Будапешт" понял, что с ним может произойти только две вещи: либо плен, либо смерть. Богдан говорит, что командование предупреждали:

"Приходили, общались с нашим командованием. Так коротко и просто нам потом объяснили, что ситуация настолько плоха, что сейчас выход – только плен. И все… Тогда я понял, что мы долго не продержимся."

А затем русские войска сбросили на бункер бомбу. Богдан говорит, что всех засыпало плитами. Из всей палаты он был единственным, кого "откопали". Все остальные раненые бойцы погибли.

Через несколько дней "Азовсталью" начали распространяться разговоры о сдаче в плен. "Будапешт" не был настроен сдаваться, однако собратья его убеждали.

"Они начали мне доказывать, что "другого выхода нет - либо в плен, либо... умирать мы не должны". Но мы пришли в "Азов" и должны быть морально готовы к тому, что такое может быть. Они же говорили , что нужно просто это принять", – вспоминает юноша.

Напомним, ВСУ размолотили на Харьковщине россиян, которых готовили к обороне Москвы и войны с НАТО.

Также сообщалось, что отряд кадыровцев оказался в окружении.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты на правом берегу Днепра уже готовы сложить оружие.