Правоохранители сообщили о подозрении судью Северного апелляционного хозяйственного суда, который, находясь в Киеве, ожидал захвата Украины россиянами.

В то же время, задержать судью СБУ не имеет права без санкции Высшего совета правосудия (ВРП), но получить санкцию невозможно, поскольку этот орган до сих пор не сформирован.

СБУ опубликовала часть материалов расследования, проведенного в отношении подозреваемого судьи, в частности, записей его телефонных разговоров, в которых тот оправдывал зверства оккупантов, пренебрежительно говорил о защитниках Украины и подстрекал собеседников к сотрудничеству с врагом. СБУ отмечает, что это, по меньшей мере, грубое нарушение судейской присяги.

В то же время по закону задержать подозреваемого судью СБУ не имеет права без прямой санкции на это Высшего совета правосудия (ВРП) даже после оглашения ему подозрения. Однако СРП пока не сформировано и получить такую ​​санкцию невозможно.

СБУ выражает надежду, что в ближайшее время члены ВРП будут избраны, и этот орган в полной мере приступит к работе по очистке судебной ветви власти.

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