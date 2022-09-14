После освобождения захваченных Россией территорий Украины сформированные по этническому принципу подразделения оккупационных войск развернут свое оружие против кремлевского режима.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, президент путин недооценивает "серьезный сюрприз", ожидающий россиян в будущем.

"По мере того, как будет происходить деблокада наших территорий... Как только упадет Луганск или Донецк, вот эти все спецчасти кадырова активно начнут работать с "элитой" РФ относительно Москвы, московского региона и, возможно, относительно Садового кольца, непосредственно Рублевского шоссе. Они попытаются доказать, что две войны прошли не зря в Ичкерии в свое время", – сказал советник главы ОП.



Он считает, что кардинально изменить свою позицию может не только Чечня, но и Дагестан, Ингушетия и другие территории с отсроченными конфликтами и "отложенной этнической болью".

Напомним, путина хотят обвинить в госизмене и отстранить от власти.

Также сообщалось, что в Сети показали фото уничтоженной баржи оккупантов - много "двухсотых".

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ шаг за шагом продвигаются, в ОП заговорили о "котле" для оккупантов.