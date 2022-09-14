В Днепре под прикрытием благотворительного фонда злоумышленники присваивали пожертвования, собираемые для ВСУ.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

37-летний депутат одного из горсоветов Сумской области организовал два колл-центра в Киеве и Днепре. Нанял туда менеджеров и операторов, работавших в офисах.

Они звонили бизнесменам и просили помочь закупить бронежилеты, каски, приборы ночного видения и другую амуницию для бойцов ВСУ. При этом предоставлялись реквизиты благотворительной организации. Вырученные деньги переводились на счета подконтрольных предпринимателей, а впоследствии распределялись между преступниками.

Жертвами мошенников стали более 6000 человек. Для прикрытия 0,5% от собранных сумм действительно пересылались ВСУ и затем злоумышленники регулярно отчитывались о своей деятельности перед теми, кто перечислял им деньги. Для убедительности даже записывались видеоролики о том, какую помощь они якобы оказали военным.

Сотрудники Национальной полиции провели 30 обысков в помещениях колл-центров и фигурантов дома. Организатора "схемы" и семерых его сообщников задержали. За совершенные преступления им грозит до 12 лет тюрьмы.

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