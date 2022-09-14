В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий выезд мужчин за границу при уплате денежного взноса на нужды Вооруженных сил Украины.



Об этом говорится в законопроекте №8029.

В документе отмечается, что украинец, выезжающий за границу, должен будет уплатить ежемесячный взнос на нужды ВСУ в сумме 5 необлагаемых налогом минимумов для трудоспособных граждан (по состоянию на данный момент это 13 тысяч гривен). Также он должен будет дать письменное обязательство добровольно пополнять счет украинской армии за каждый месяц пребывания за границей.

Главной целью законопроекта является внесение в законодательство изменений, способствующих уменьшению количества граждан, которые не могут заработать на себя и семью, увеличению финансовой поддержки ВСУ, укреплению экономики и обороноспособности государства и снижению градуса социально-экономического напряжения.

Также реализация предложенного проекта Закона сведет к минимуму или к нулю многие коррупционные правонарушения относительно выезда мужчин призывного возраста за границу.

Напомним, в "Укрпочте" сообщили очень важную новость о выплате пенсий.

Также сообщалось, кто из украинцев имеет право на компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье.

Кроме того, Politeka.net писала, что создан единый номер для экстренной помощи.