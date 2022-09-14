Власти Грузии могут открыть "второй фронт" против россии. Однако перед этим власти намерены организовать референдум по этому вопросу.

Об этом заявил глава партии "Грузинская места" Ираклий Кобахидзе, сообщают грузинские СМИ.

"Мы можем провести референдум и спросить у населения, хотят ли они открытия в Грузии второго фронта. Можем последовать за тем, что скажет народ. Пусть решает население, согласно ли оно с высокопоставленными лицами Украины или же с нашей позицией об отказе от второго фронта", - заявил он.

Напомним, с начала войны в Украине Грузия заняла нейтральную позицию. В частности, Тбилиси отказался вводить санкции против россии. Кроме того, по данным украинской разведки грузинский бизнес помогает россиянам обходить ограничения.

Напомним, ВСУ размолотили на Харьковщине россиян, которых готовили к обороне Москвы и войны с НАТО.

Также сообщалось, что отряд кадыровцев оказался в окружении.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты на правом берегу Днепра уже готовы сложить оружие.