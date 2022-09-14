Власти Грузии могут открыть "второй фронт" против россии. Однако перед этим власти намерены организовать референдум по этому вопросу.
Об этом заявил глава партии "Грузинская места" Ираклий Кобахидзе, сообщают грузинские СМИ.
"Мы можем провести референдум и спросить у населения, хотят ли они открытия в Грузии второго фронта. Можем последовать за тем, что скажет народ. Пусть решает население, согласно ли оно с высокопоставленными лицами Украины или же с нашей позицией об отказе от второго фронта", - заявил он.
Напомним, с начала войны в Украине Грузия заняла нейтральную позицию. В частности, Тбилиси отказался вводить санкции против россии. Кроме того, по данным украинской разведки грузинский бизнес помогает россиянам обходить ограничения.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
"Спасти не удалось": внезапно скончался известный российский пропагандист
ВСУ продолжают контрнаступление: у Путина решили, надо ли объявлять всеобщую мобилизацию
MamaRika после несчастья за границей показала кадры жилья: "Еще разваленная"
"Вы проиграли, владимир владимирович!": путина поставили на место прямо во время совещания
Напомним, ВСУ размолотили на Харьковщине россиян, которых готовили к обороне Москвы и войны с НАТО.
Также сообщалось, что отряд кадыровцев оказался в окружении.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты на правом берегу Днепра уже готовы сложить оружие.