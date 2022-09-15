С путинского корабля решил сбежать еще один его союзник – лидер Беларуси Александр Лукашенко.

Об этом в интервью Апостороф TV сообщил известный политолог и публицист, уже много лет проживающий в США, Андрей Пионтковский.

По его словам, Лукашенко ищет контакты и с американскими, и с украинскими властями по поводу выхода из ситуации.

«Поделюсь с вами информацией, которую еще нельзя говорить официально», - отметил Пионтковский, добавив, что белорусский лидер очень любит своего младшего сына Коленьку и волнуется о его судьбе в постпутинском, поствоенном мире.

«В общем, он интересуется безопасностью и безбедным существованием Коленьки, других детей, может быть и себя как опекуна детей и готов подумать о выходе Беларуси из войны, которую они ведут. Это очень интересный сигнал», - подчеркнул публицист.

Пинтковский признался, что не знает всех деталей, а те, о которых в курсе, не имеет права предавать огласке.

«Давайте подумаем о крайнем варианте: а что он собственно может? А он может в один прекрасный день предложить российским войскам покинуть территорию Беларуси. Там же есть авиация, там много чего есть. И за ним будут все белорусские войска», - предположил сценарий развития ситуации Пионтковский.

Публицист посоветовал украинскому руководству внимательно отнестись к сигналам Лукашенко, у которого осталось лишь два варианта: либо вместе с путиным оказаться на скамье подсудимых, либо стать «Героем Украины» за активноее участие на белорусском фронте.

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