Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в полиции Донбасса.

По данным правоохранителей, женщина воспользовалась гибелью двух защитников Украины, похитила их банковские карты и устроила шопинг по магазинам.

«В полицию Селидового поступило сообщение от жительницы Черновицкой области о краже средств ее погибшего мужчины-военнослужащего. Жена узнала о смерти любимого утром 5 сентября, но позже получила смс-сообщение о расчетах по его банковской карточке. Так она поняла, что ею воспользовались посторонние», – рассказали в полиции.

Лицо, причастное к преступлению, удалось установить. Похитительницей оказалась 41-летняя работница одного из моргов Покровского района.

«Установлено, что при осмотре тела защитника сотрудница учреждения обнаружила банковскую карту и решила ею воспользоваться. Злоумышленница отправилась по магазинам. Потратив 5 тысяч гривен, женщина выбросила карточку в мусорку», - сообщили правоохранители.

Кроме того, выяснилось, что женщина причастна к еще одному аналогичному факту. Тогда она завладела 4000 грн.

Возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в условиях военного или чрезвычайного положения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Продолжаются следственные действия, готовится оглашение подозрения фигурантке.

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