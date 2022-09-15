Тяжелые бои по многим направлениям, в том числе и в Луганской области, продолжаются.

Россияне зарываются в Сватово и Троицком, - сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«На Луганщине сейчас тяжеловато. Потому что они готовятся к обороне, уже не будет такого фактора неожиданности, как в Харьковской области. Они уже стягивают войска в Сватово, в Троицкое, зарываются и готовятся обороняться», - сообщил Гайдай.

По его словам, когда были бои за Изюм, Сватово было для них перевалочной базой – оккупанты не оставляли там войска, но формировали определенные подразделения и отправляли на разные направления.

«Сейчас для российской армии ситуация ухудшилась, уже отправлять на Изюм нет куда. Поэтому они понимают, что следующее после Лимана будет, скорее всего, Сватово, Троицоке, Кременная. Туда стягивают все и выстраивают защитные сооружения», - рассказал Гайдай.

Глава Луганской ОВА также сообщил, что у россиян сейчас проблема – заканчивается «пушечное мясо» .

«С людьми у них катастрофа, они заканчиваются» - отметил Гайдай, добавив, что мощные бои сейчас идут в Харьковской области, на Херсонском направлении и в Донецкой и Луганской областях.

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