В сети появилось фото рухнувшей из-за обстрела многоэтажки в Бахмуте Донецкой области.

Как сообщили в Донецкой ОВА, под завалами могут находиться люди.

«Этой ночью активнее всего враг стрелял в Бахмутском районе: здесь пострадали Бахмутская, Торецкая, Светлодарская и Северская громады. Около полуночи россияне разрушили многоэтажку в Бахмуте. По предварительной информации, под завалами может находиться четыре человека. На месте работает ГСЧС, пытаясь их спасти», - рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, Бахмут остается одним из самых опасных мест области. Только за предыдущие сутки окупанты ранили 9 мирных жителей.

Также под новый удар попала больница в Торецке. В результате ранение получил один человек, выбиты окна в хирургическом, детском и родильном отделениях.

«В Светлодарской громаде ночь прошла громко. Россияне обстреливали Одрадовку и станцию ​​Майорск. Информация о пострадавших не поступала. Ночью были прилеты по Северску – известно о поврежденных частных домах, но точный объем разрушений еще уточняем», - уточнил Кириленко.

Кроме того, оккупанты ударили по тыловому Мирнограду и прифронтовым Авдеевской и Очеретинской громадах.

«В Мирнограде попали в шахту — ранили одного человека. По предварительной информации, стреляли кассетными боеприпасами из Смерчей», - сообщил Кириленко.

Под массированный арстобстрел попала и многострадальная Авдеевка – оккупанты под утро ударили по центру города.

«Последствия – устанавливаем. В Очеретинском обществе под обстрел из Ураганов попала Новобахмутовка — без пострадавших», - добавил Кириленко.

Напомним, ранее стало известно, куда россияне стягивают технику после разгрома наа Харьковщине и где продолжаются тяжелые бои.

Также сообщалось, что в Донецкой области сотрудница морга обворовывала погибших бойцов ВСУ.

Кроме того, Politeka.net писала о новых взрывах в районе дамбы в Кривом Роге.