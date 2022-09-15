Как сообщили в Донецкой ОВА, под завалами могут находиться люди.
«Этой ночью активнее всего враг стрелял в Бахмутском районе: здесь пострадали Бахмутская, Торецкая, Светлодарская и Северская громады. Около полуночи россияне разрушили многоэтажку в Бахмуте. По предварительной информации, под завалами может находиться четыре человека. На месте работает ГСЧС, пытаясь их спасти», - рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По его словам, Бахмут остается одним из самых опасных мест области. Только за предыдущие сутки окупанты ранили 9 мирных жителей.
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Также под новый удар попала больница в Торецке. В результате ранение получил один человек, выбиты окна в хирургическом, детском и родильном отделениях.
«В Светлодарской громаде ночь прошла громко. Россияне обстреливали Одрадовку и станцию Майорск. Информация о пострадавших не поступала. Ночью были прилеты по Северску – известно о поврежденных частных домах, но точный объем разрушений еще уточняем», - уточнил Кириленко.
Кроме того, оккупанты ударили по тыловому Мирнограду и прифронтовым Авдеевской и Очеретинской громадах.
«В Мирнограде попали в шахту — ранили одного человека. По предварительной информации, стреляли кассетными боеприпасами из Смерчей», - сообщил Кириленко.
Под массированный арстобстрел попала и многострадальная Авдеевка – оккупанты под утро ударили по центру города.
«Последствия – устанавливаем. В Очеретинском обществе под обстрел из Ураганов попала Новобахмутовка — без пострадавших», - добавил Кириленко.
Напомним, ранее стало известно, куда россияне стягивают технику после разгрома наа Харьковщине и где продолжаются тяжелые бои.
Также сообщалось, что в Донецкой области сотрудница морга обворовывала погибших бойцов ВСУ.
Кроме того, Politeka.net писала о новых взрывах в районе дамбы в Кривом Роге.