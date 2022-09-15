Среди личного состава 14-й отдельной бригады специального назначения (в/ч 74854) с РФ распространяется информация о завершении одного из этапов так называемой «спецоперации».

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведчиков, дата, которая озвучивается – 1 декабря 2022 года.

«После этого запланирован вывод из части оккупированных территорий Украины регулярных подразделений вс рф. Вроде бы, эти территории будут переданы под контроль так называемым «добровольческим батальонам», - рассказали в разведке, добавив, что, вероятно, по примеру 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.

Между тем, также по данным украинской разведки, Россия не признает собственные паспорта, которые были выданы на территории «лднр».

Так, после штурма ВСУ настроения пророссийски настроенных жителей ОРДЛО резко изменились.

«Отмечается недовольство ходом проведения так называемой «специальной операции» и действиями российского правительства. Есть мнение, что Россия сдает интересы «республик». Эти настроения дополнительно усилились после того, как выяснилось, что выданные на территории ОРДЛО российские паспорта не имеют юридической силы на территории России», - рассказали в разведке, добавив, что речь идет по крайней мере о тех, кто пытался выехать из «лднр» в россию.

На границе им объясняют, что они никто "и зовут вас никак".

Напомним, ранее стало известно о бунте в оккупированном Луганске. Там восстали вернувшиеся с Харьковщины «мобилизованные» и их родственники, узнав о том, что вместо отпуска их ожидает отправка в «днр».

Также сообщалось, что россиянам не хватает "пушечного мяса" на Луганском направлении.

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