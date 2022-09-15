Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая перед журналистами. Как пишет издание Politico, канцлер Германии отметил, что Берлин поставил Украине 10 гаубиц Panzerhaubitze 2000, 24 зенитных танка Gepard и разное более легкое вооружение.

«Можно сказать, что то самое оружие, которое Германия сейчас предоставила Украине, имеет решающее значение для развития конфликта на востоке Украины и оно также сделало разницу в военных действиях», — сказал Шольц, добавив, что что Германия вскоре также поставит Украине зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, который представляет собой «современное оборудование, которое не использует даже Бундесвер».

В то же время Шольц в очередной раз исключил поставки «Леопардов» или «Мардеров», настаивая на том, что такие шаги должны быть согласованы между союзниками и что ни одна другая страна не направляет в Украину западные боевые танки.

Напомним, ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит рациональных аргументов в нежелании Берлина передавать Украине танки.

"Сигналы из Германии разочаровывают, в то время как Украине сейчас нужны "Леопарды" и "Мардеры", чтобы освобождать людей и спасать их от геноцида. Никакого рационального аргумента, почему это оружие нельзя предоставить, лишь абстрактные страхи и оправдания. Чего боится Берлин, а Киев – нет?", - отметил министр.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль призывал изменить философию поставок вооружений.

"Нам нужно изменение философии снабжения вооружений. Под этим я подразумеваю: современные боевые танки также должны быть поставлены. Мы ожидаем, что США поставят нам свои танки "Абрамс", а Германия - "Леопард-2". Это те современные танки, которые нужны Украине на поле боя", – говорил Шмыгаль.

Напомним, ранее стало известно о бунте в оккупированном Луганске. Там восстали вернувшиеся с Харьковщины «мобилизованные» и их родственники, узнав о том, что вместо отпуска их ожидает отправка в «днр».

Также сообщалось, что россиянам не хватает "пушечного мяса" на Луганском направлении.

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