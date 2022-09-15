Об этом, как пишет Politeka.net, в своем обращении заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Так, по ее словам, только ограниченный круг лиц имеет доступ к государственной тайне высшей степени секретности.
"Конечно, я в пределах полномочий знаю, кто какую операцию на востоке или юге планировал, кто был против чего и кто "за". Но вижу, что некоторые корреспонденты соцсетей пишут о деталях планирования военных операций и принятия решений так, будто тоже имеют доступ и будто бы у них есть законное разрешение это распространять", – подчеркнула Маляр.
Представительница Минобороны заверила, что обратилась бы к стражам порядка с требованием найти того, кто «сливает» государственную тайну, но пишут пока «только выдумки и сплетни».
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
"Упал прямо на пол": ЧП произошло у гроба с королевой Елизаветой II, видео
Оккупанты ударили 8 ракетами по Кривому Рогу: в реке Ингулец резко повысился уровень воды
Крутоголов из "Дизель шоу" внезапно объявился в военной форме, фото: "Капец всем оркам..."
Лукашенко опозорился новой выходкой, в Сети заметили интересный нюанс: "А топорики то..."
«Как было и есть на самом деле «лидерам мыслей» и телеграммканалам пока никто не сообщил – и это радует. Впрочем, если произойдет несанкционированная утечка информации – будем реагировать в соответствии с законом», - предупредила Маляр.
Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Олаф Шольц нашел, чем похвастаться на фоне успехов ВСУ.
Также сообщалось, куда коккупанты стягивают технику после разгрома в Харьковской области.
Кроме того, Politeka.net писала, о чем Лукашенко якобы хочет договориться с Украиной.