«Даже если есть законные основания для распространения тайной информации, то доверять можно только официальным источникам и официальным лицам».

Об этом, как пишет Politeka.net, в своем обращении заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Так, по ее словам, только ограниченный круг лиц имеет доступ к государственной тайне высшей степени секретности.

"Конечно, я в пределах полномочий знаю, кто какую операцию на востоке или юге планировал, кто был против чего и кто "за". Но вижу, что некоторые корреспонденты соцсетей пишут о деталях планирования военных операций и принятия решений так, будто тоже имеют доступ и будто бы у них есть законное разрешение это распространять", – подчеркнула Маляр.

Представительница Минобороны заверила, что обратилась бы к стражам порядка с требованием найти того, кто «сливает» государственную тайну, но пишут пока «только выдумки и сплетни».

«Как было и есть на самом деле «лидерам мыслей» и телеграммканалам пока никто не сообщил – и это радует. Впрочем, если произойдет несанкционированная утечка информации – будем реагировать в соответствии с законом», - предупредила Маляр.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Олаф Шольц нашел, чем похвастаться на фоне успехов ВСУ.

Также сообщалось, куда коккупанты стягивают технику после разгрома в Харьковской области.

Кроме того, Politeka.net писала, о чем Лукашенко якобы хочет договориться с Украиной.