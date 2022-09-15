Российская элита в конце-концов увидит, что единственный выход из войны, развязанной против Украины, это «освободиться от Путина».

Такое мнениев интервью Апостроф TV высказал известный политолог и публицист, уже много лет проживающий в США, Андрей Пионтковский.

По его словам, в окружении путина люди понимают, что цена за поражение в Украине будеет колоссальной.

«Я думаю, что сейчас рациональные люди... Кто придет к власти? Не какие-то либералы замечательной новой россии. Придут к власти такие же мерзавцы, из бункера придут, потому что путина убирать будет бункер, там других нет», - отметил Пионтковский, добавив, что главна задача будущих лидеров – это снизить цену, которую им придется заплатить за войну.

Так, вместо того, чтобы оказаться на скамье подсудимых они хотят «пересидеть в качестве временного правительства», а для того, чтобы не платить репарации – свалить всю вину на владимира путина.

«Это самый выгодный для них способ. Вот, товарищ путин ошибся, совершил страшные ошибки, а мы тут не при чем. Мы любим мир, мы путина сняли, мы теперь мирная россия и хотим договориться, вернуться в семью народов..», - озвучивает Пинтковский возможный сценарий дальнейшего развития событий.

Также эксперт предположил, что негативные настроения, которые сейчас царят в Москве будут только усиливаться, а элиты решатся на освобождение от путина.

«Повторю свою формулу, что произойдет после освобождения Херсона. Нам снова покажут по телевидению "Лебединое озеро", а в антракте сообщат, что товарищ путин совершил ряд ошибок в украинском вопросе и по состоянию здоровья, в связи с преклонным возрастом...», - предположил Пионтковский, добавив, что данное событие может произойти уже в октябре, в день 70-летия Путина.

Таким образом, пояснил Пинтковский, день рождения Путина 7 октября совпадет с днем его политической смерти.

«Мыслящим людям было понятно, что война проиграна в первую неделю после того, как сорвался план блицкрига, а сейчас это уже понятнор каждому», - подчеркнул публицист.

Напомним, россия планирует вывести из Ураины регулярные подразделения, в разведке узнали, до какой даты.

Также сообщалось о новой проблеме в Кремле на фоне войны в Украине, которая очень беспокоит Путина.

Кроме того, Politek.net писала, о чем Лукашенко якобы хочет договориться с Украиной.