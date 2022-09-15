Успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины принесло большие потери в рядах российских оккупантов. Солдат вражеской армии гибнет в 9-10 раз больше, чем украинских. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал в эфире "24 канала".

"Могу сказать, что потери противника по отношению к нашим именно в этот период составляют 1 к 9, или 1 к 10. То есть, на одного нашего погибшего, к сожалению, воина, приходится 9-10 погибших рашистов, ворвавшихся на нашу землю", – заявил Данилов.

По его словам, по законам войны, во время наступления гибнет больше военных, чем при обороне. Однако, благодаря тому, как действуют украинские защитники, вышло ровно наоборот.

"Мы ломаем стереотипы не только в военном деле. Мы ломаем многие стереотипы и для стран НАТО, наших партнеров. Они приятно удивлены качеством работы наших военных, наших гражданских, общества", – подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО акцентировал, что далеко не каждая страна способна на то, что сделала Украина, и напомнил, что в истории войн много случаев, когда враги просто складывали оружие.

Напомним, контрнаступление Вооруженных сил Украины началось в первых числах сентября. В настоящее время освобождены многие города и села на Харьковщине, среди которых Изюм, Балаклея и другие.

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