Также в процессе деоккупации Харьковской области обнаружена "касса" оккупантов в размере 21 млн рублей.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
По данным ведомства, за последние несколько дней оперативники разоблачили и задержали 16 коллаборантов, которые во время оккупации сотрудничали с ВС РФ. 13 гражданам, по данным СБУ, предъявлено подозрение, а 11 — избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В особожденных населенных пунктах Харьковской области после контрнаступления ВСУ оперативники провели тщательную проверку 7 тысяч граждан.
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Более того, как отмечают в СБУ, правоохранители смогли выявить полные списки с данными представителей бывшей оккупационной администрации и сотрудничающих с ними лиц и реестры "налоговой службы". В указанные документы захватчики вносили сведения обо всех коммерческих структурах, которые финансировали военную агрессию против Украины и платили налоги в бюджет россии.
На деоккупированную территорию также обнаружена подпольная "касса" в размере 21 млн рублей, которую россияне оставили после провала ВС РФ на Харьковском направлении.
В СБУ добавили, что после деоккупации и проведения тщательных проверок начаты уголовные производства по факту государственной измены и коллаборационной деятельности.
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