Российский суд оштрафовал депутатов муниципального совета округа "Смольнинское" за "дискредитацию" российской армии и диктатора путина.
Об этом сообщает Meduza
Отмечается, что пять депутатов получили штрафы в размере от 44 до 47 тысяч рублей.
8 сентября петербургские депутаты призвали Госдуму предъявить обвинения в госизмене против президента россии путина, чтобы свергнуть его с должности.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Новые взрывы прогремели в районе дамбы в Кривом Роге: уровень воды изменился
"Упал прямо на пол": ЧП произошло у гроба с королевой Елизаветой II, видео
Дочь Поляковой после скандального заявления, поспешила все объяснить: "Все хорошо..."
"Мир после Путина": британский маршал заявил о шансах закончить войну к Рождеству
За это полиция составила на муниципальных депутатах протоколы о "дискредитации" ВС рф.
Кроме того, 13 сентября Смольнский районный суд Петербурга признал, что муниципальный совет не проводил заседаний и на этом основании может быть распущен.
Напомним, ранее стало известно о бунте в оккупированном Луганске.
Также сообщалось, что россиянам не хватает "пушечного мяса" на Луганском направлении.
Кроме того, Politeka.net писала о новой проблеме, возникшей в Кремле и очень беспокоящей путина.