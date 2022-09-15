Российский суд оштрафовал депутатов муниципального совета округа "Смольнинское" за "дискредитацию" российской армии и диктатора путина.

Об этом сообщает Meduza

Отмечается, что пять депутатов получили штрафы в размере от 44 до 47 тысяч рублей.

8 сентября петербургские депутаты призвали Госдуму предъявить обвинения в госизмене против президента россии путина, чтобы свергнуть его с должности.

За это полиция составила на муниципальных депутатах протоколы о "дискредитации" ВС рф.

Кроме того, 13 сентября Смольнский районный суд Петербурга признал, что муниципальный совет не проводил заседаний и на этом основании может быть распущен.

Напомним, ранее стало известно о бунте в оккупированном Луганске.

Также сообщалось, что россиянам не хватает "пушечного мяса" на Луганском направлении.

Кроме того, Politeka.net писала о новой проблеме, возникшей в Кремле и очень беспокоящей путина.