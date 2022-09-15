Однако, как отмечает Politeka.net, произошло это только сейчас, то есть уже после его смерти. Напомним, Жириновский скончался 6 апреля.
Евросоюз при этом продлил санкции против остальных. Комментируя данную информацию, известный российский публицист и журналист Александр Невзоров назвал ее «прекрасным примером».
«Множество министров, депутатов, губернаторов, олигархов и пропагандистов мечтают снять лично с себя европейские персональные санкции и готовы ради этого на все. Прекрасный пример того, как «выйти из под санкций» подаёт в.в. жириновский. Ему это удалось!
Гроб с его останками теперь может быть транспортирован в любую из стран Евросоюза», - едко отметил журналист.
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В комментариях к словам Невзорова пользователи соцсетей отмечают, что Жириновский «всех переиграл» и призвали Путина взять с него пример:
«Нашел лазейку», «Путин возьми пример», «Какая хорошая подсказка», «Хороший пример! вова кремлевский, давай! Ждём», «Норм схема», «Теперь он менее опасен остальных».
Напомним, ранее стало известно о новой проблеме, которая возникла в Кремле из-за полномасштабного военного вторжения в Украину и которая очень беспокоит Путина.
Также сообщалось, что и почему может произойти с российским лидером уже в октябре, когда ему сполнится 70 лет.
Кроме того, Politeka.net писала, что канцлер Германии Олаф Шольц нашел, чем похвастаться на фоне успехов ВСУ и признался, отправит ли в Украину танки.