Однако, как отмечает Politeka.net, произошло это только сейчас, то есть уже после его смерти. Напомним, Жириновский скончался 6 апреля.

Евросоюз при этом продлил санкции против остальных. Комментируя данную информацию, известный российский публицист и журналист Александр Невзоров назвал ее «прекрасным примером».

«Множество министров, депутатов, губернаторов, олигархов и пропагандистов мечтают снять лично с себя европейские персональные санкции и готовы ради этого на все. Прекрасный пример того, как «выйти из под санкций» подаёт в.в. жириновский. Ему это удалось!

Гроб с его останками теперь может быть транспортирован в любую из стран Евросоюза», - едко отметил журналист.

В комментариях к словам Невзорова пользователи соцсетей отмечают, что Жириновский «всех переиграл» и призвали Путина взять с него пример:

«Нашел лазейку», «Путин возьми пример», «Какая хорошая подсказка», «Хороший пример! вова кремлевский, давай! Ждём», «Норм схема», «Теперь он менее опасен остальных».

Напомним, ранее стало известно о новой проблеме, которая возникла в Кремле из-за полномасштабного военного вторжения в Украину и которая очень беспокоит Путина.

Также сообщалось, что и почему может произойти с российским лидером уже в октябре, когда ему сполнится 70 лет.

Кроме того, Politeka.net писала, что канцлер Германии Олаф Шольц нашел, чем похвастаться на фоне успехов ВСУ и признался, отправит ли в Украину танки.