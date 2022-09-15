Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

В ходе разговора в СНБО презентовали модуль информационно-аналитической системы "СОТА" по мониторингу поставок Украине вооружения от стран-партнеров.

Данилов подчеркнул, что благодаря системе "СОТА" все вооружение, предоставляемое партнерами, находится под тщательным контролем государства "с момента пересечения границы до распределения на местах".

"В системе "СОТА" есть ряд других модулей, позволяющих руководству государства понимать настоящее и строить прогнозы на будущее на основе верифицированных данных", - отметили в ведомстве.

Бринк приветствовала инициативу по разработке подобной системы контроля за поставкой западной военной помощи. Во время встречи стороны обсудили дальнейшее развитие украинско-американского сотрудничества и усиление поддержки от США. Посол заверила в готовности способствовать интенсификации военной, гуманитарной и другой помощи, чтобы наше государство одержало победу в войне с российским агрессором.

Напомним, Пионтковский сказал, что и почему может случиться с Путиным уже в октябре: "По состоянию здоровья…".

Как сообщала Politeka, в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение.

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