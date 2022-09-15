Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
В ходе разговора в СНБО презентовали модуль информационно-аналитической системы "СОТА" по мониторингу поставок Украине вооружения от стран-партнеров.
Данилов подчеркнул, что благодаря системе "СОТА" все вооружение, предоставляемое партнерами, находится под тщательным контролем государства "с момента пересечения границы до распределения на местах".
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"В системе "СОТА" есть ряд других модулей, позволяющих руководству государства понимать настоящее и строить прогнозы на будущее на основе верифицированных данных", - отметили в ведомстве.
Бринк приветствовала инициативу по разработке подобной системы контроля за поставкой западной военной помощи. Во время встречи стороны обсудили дальнейшее развитие украинско-американского сотрудничества и усиление поддержки от США. Посол заверила в готовности способствовать интенсификации военной, гуманитарной и другой помощи, чтобы наше государство одержало победу в войне с российским агрессором.
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