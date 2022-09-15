Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что водитель, предположительно устроивший аварию с участием кортежа президента Владимира Зеленского, был под влиянием определенных стимуляторов.

Об этом сообщает 24 канал.

По словам Подоляка, инцидент произошел глубокой ночью. "Человек, который был за рулем, имел определенные "проблемы со здоровьем". Ну вы понимаете, там определенные "стимуляторы" были", - уточнил советник.

О том, какие это были стримуляторы, он не сообщил. Возможно, подразумевается влияние алкоголя или других наркотических средств.

Угрозы здоровью президента нет, в результате ДТП был нанесен только материальный ущерб, сказал Подоляк. По его словам, разбирательство продолжается, а результаты проведенного расследования ожидаются в ближайшие часы или дни.

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