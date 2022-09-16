Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Львовской области, в результате столкновения двух транспортных средств четверо пассажиров автомобиля «Фольксваген», среди которых 7-летний мальчик, погибли на месте происшествия.

Кроме того, женщина, находившаяся за рулем и еще три пассажира, среди которых двое детей в возрасте 4 и 6 лет, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Уточняется, что водитель военного автомобиля не пострадал.

Полицейские вместе с сотрудниками ДБР устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее стали известны подробности ДТП, в которое попал президент Украины Владимир Зеленский.

"Это была глубокая ночь. Человек, который был за рулем, имел определенные "проблемы со здоровьем". Ну вы понимаете - там определенные "стимуляторы" были", - рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк о виновнике ДТП.

Также он заверил, что это была обычная авария, и никаких угроз для здоровья Зеленского не существует.

"Все нормально. Есть только определенный материальный ущерб", – добавил Подоляк.

Также в Сети опубликовали видео с места ДТП.

Кроме того, Politeka.net писала об автокатастрофе, в которой погиб 27-летний мужчина и его маленький сын.

Трагедия произошла на трассе Одесса-Рени.