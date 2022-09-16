В Самарканде во время саммита Шанхайской организации сотрудничества на российского и белорусского лидеров центральноазиатских государств не обращали особого внимания.

Комментирующие кадры прогулки участников саммита недавно построенной частью города Самарканд, где проходит саммит, Путину и Лукашенко пришлось плестись в хвосте.

Более того, камеры Камеры зафиксировали попытку белорусского лидера завязать разговор с лидером Таджикистана, но президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев прекратил эту попытку повернувшись спиной к Лукашенко и уйдя.

Также в СМИ появились фотографии неформальной беседы участников саммита. На них можно увидеть, что главным действующим лицом этой части встречи стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Раскованно вел себя и президент Азербайджана Ильхам Алиев. А вот Путину и Лукашенко пришлось тесниться на небольшом диване. Рядом можно заметить президента Таджикистана Эмомали Рахмона, несколько отстранившегося от хозяина Кремля.

Фотокору удалось зафиксировать момент, как белорусский и российский лидеры слушали своих коллег, буквально открыв рот.

Добавим, тем временем Генштаб ВСУ сообщает, что россияне пытаются скрыть массовые потери после огневого поражения, нанесенного Силами обороны по местам сосредоточения российских войск. Так, в результате эффективных высокоточных ударов в районах населенных пунктов Херсон, Васильевка, Перевальск и других трупы российских солдат вывозили в переполненных грузовиках.

Напомним, ранее стало известно, о чем Лукашенко якобы хочет договориться с Украиной и США.

Также сообщалось, о пьянстве среди российских чиновников, которое очень волнует Путина.

Кроме того, Politeka.net писала, что Лукашенко опозорился новой выходкой.