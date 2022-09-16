Во Львове будут судить 21-летнего львовянина, присвоившего деньги, которые волонтеры собирали на нужды ВСУ и пострадавшим от войны.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Как установило следствие, в апреле этого года обвиняемый предоставил в пользование волонтеру банковскую карту. После того, как на карту поступили средства, предназначенные на нужды ВСУ и пострадавшим от действий страны-агрессора, злоумышленник ее заблокировал и перевыпустил в виде новой виртуальной карты, на которую автоматически зачислено почти 100 тыс. гривен. Эти средства фигурант потратил по своему усмотрению.

До приговора суда по ходатайству прокурора обвиняемый будет находиться под стражей.

Правонарушителю грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.

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