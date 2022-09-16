В штате Калифорния (США) столкнулись два самолета. В результате происшествия погибли три человека и собака.
Как сообщает Newsweek , авария произошла в прошлом месяце недалеко от муниципального аэропорта Уотсонвилл в штате Калифорния. Только сейчас в Национальном совете по транспортной безопасности США выяснили детали инцидента.
Авиационный эксперт Макс Траскотт рассказал, что двухмоторный самолет Cessna столкнулся с другим частным судном. Пилот первого самолета повернул направо за несколько минут до столкновения, а второе судно летело слишком быстро.
В результате столкновения двух легкомоторных самолетов погибли три человека и собака. Пилот Карл Круппа и еще один пассажир с собакой находились в одном из них, на борту другого находился один пилот.
Записи показали, что перед столкновением пилоты разговаривали друг с другом. Один из них предупреждал, что тот приближается к нему слишком быстро.
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