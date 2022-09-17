Мелитопольский городской совет подготовил список из 188 коллаборантов, которые присоединились к оккупационным правоохранительным органам.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Благодаря беспрецедентному решению депутатов Мелитопольского городского совета относительно наложения санкций на всех коллаборантов наш координационный штаб уже подготовил большой массив информации. Мы не будем ждать результатов следствия и решения суда, а уже сейчас занимаемся арестом имущества коллаборантов: квартир, домов, земельных участков и другие", - сообщил Федоров.

Как отметил мэр города, согласно закону "О санкциях" первыми "счастливчиками", имущество которых будет арестовано, есть 118 сотрудников оккупационных правоохранительных органов из Мелитопольского района.

"Эта судьба ждет всех местных коллаборантов-предателей, в первую очередь бывших правоохранителей, которые перешли на службу оккупантам", - добавил Федоров.

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