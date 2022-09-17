Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил в Telegram-канале, что в Крыму готовятся облавы на мужчин для дальнейшей отправки на войну.

Он предостерег крымчан прятаться и ждать деоккупации.

«Хочу обратиться к крымчанам. Вы послушали информацию от вашего гауляйтера Аксенова, который объявил на всю московию о 1200 крымских добровольцах, которые вроде бы едут на войну против Украины.

Это не добровольцы. Вас будут ловить, а облавы будут по всем городам и селам Крыма. Крымчане, мужчины, прячьтесь и ждите деоккупации. Верьте и поддерживайте ВСУ. Погибнуть и чтобы вас в Крым привезли в пакетике – не комильфо», – сообщил Братчук.

Напомним, ранее в Сети появились кадры массовых захоронений в деоккупированном Изюме. Кресты дальше, чем видит глаз, а среди похороненных – целые семьи.

Также сообщались подробности гибели на фронте выдающегося украинского артиста.

Тем временем в центре Херсона гремят взрывы, однако в Сети заметили на кадрах с места нечто очень подозрительное.