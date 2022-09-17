Уже в следующем месяце в Украине может заработать Единый реестр оружия, который будет способствовать предотвращению его незаконного обращения в нашей стране.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко, сообщает издание "Укринформ."

По его словам, если в ближайшее время депутаты Верховной Рады не примут законопроект №5708 "О праве на гражданское огнестрельное оружие", то реестр запустят в октябре путем внесения изменений в подзаконные нормативные акты.

Бондаренко отметил, что с помощью такого реестра государство будет обеспечивать контроль в сфере обращения оружия, в частности, улучшит порядок его приобретения, хранения и использования. В реестре каждый гражданин сможет видеть информацию по актуальности сроков документов, а также получить новые сервисы.

Замминистра внутренних дел пояснил, что система будет фиксировать полный жизненный цикл оружия, начиная от его импорта и производства до продажи и уничтожения.

У владельца оружия будет свой электронный кабинет, через который он может подавать заявку на приобретение или хранение оружия, смену места хранения, а также проводить актуализацию других процедур. На ресурсе будет содержаться информация об единице оружия, его регистрационном номере, ФИО владельца и другие данные.

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