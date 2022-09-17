Кадыров призвал готовить удельные армии и поэтому можно ждать межличностных «специальных военных операций» в РФ.

Об этом пишет журналист Орест Сохар:

"Десакрализация путинской власти происходит буквально на глазах: Кадыров не только сформировал несколько частных батальонов на территории Чечни, но и призвал других губернаторов к так называемой самомобилизации. Хотя этот шаг и выглядит как попытка помочь стране в то тяжелое время, когда все идет "по плану", но на самом деле – «нет». Собрал факты, которые указывают на одно: часть «княжеств» берут курс на углубление федерализации, а если отбросить красноречие, то готовятся с оружием в руках перехватить власть у Кремля.

1. Кадыров объявил «самомобилизацию» и призвал других губерний собрать "армию" из 85 тыс. человек (по 1 тыс. из каждого субъекта). На его призыв ответили с десяток коллег. Характерно, что мэры Москвы и Санкт-Петербурга, которые де-факто подобные подразделения формируют, не радовали радостно на публику хвостами, еще несколько губернаторов ответили непристойными жестами. Стоит напомнить, что летом Кремль уже давал поручение регионам собрать и профинансировать по одному подразделению для войны в Украине, но все это завершилось провалом. И здесь за дело берется "профи";

2. Объявление мобилизации – полная привилегия Кремля. Поселковая инициатива Кадырова – публичное признание, что ведомство Шойгу не справляется с ситуацией, а Путин реагирует неадекватно. От самомобилизации далеко не до самоуправления… зачем платить налоги в центр, если он не выполняет функции государства. Фактически, Кадыров продемонстрировал слабость Путина, раздав указания другим "губерам";

3. Эти подразделения не будут иметь ни достаточной мотивации на войну в Украине, ни достаточного обеспечения тяжелым оружием. Но для «специальных военных операций» внутри России автоматы, гранатометы и глупость найдутся. Речь идет о легитимизации частных армий, и уже сейчас понятно, кто в этой орде будет величайшим «ястребом», может даже и одноименную партию сформирует. Кстати, сепаратистские настроения есть во многих регионах РФ, вспомните то же Татарстан;



Характерно, что Кадыров активизировался на фоне пенитенциарного тура Евгения Пригожина, владельца Вагнера, который формирует частно-криминальную армию. О ней следует заметить несколько важных мнений:

4. ППК «Варгер» – это образец фактического перехода права на насилие от государства к частной структуре, причем – юридически никак не оформленной. На фоне полной деморализации всего российского войска, Путин возлагает на убийц и насильников Пригожина большие ожидания не только в войне в Украине, но и стабилизации ситуации в пост-военной России (где, он, судя по всему, надеется остаться главой государства).

5. Задачей «Вагнера» будет выступить противовесом военной «партии ястребов». И в отличие от "кадыровцев", "пригожинцы" получат от МО РФ столько вооружений, сколько им понадобится.

6. Де-факто, «Вагнер» получил иммунитет от государства по такой уголовной статье как «наемное убийство» и работает вне правового поля. Более того, внесудебное освобождение заключенных и обещанная им амнистия после участия в войне в Украине - это фактически документирование личной причастности Путина к деятельности этого террористического подразделения, открывающего хорошие перспективы перед международным трибуналом над российской верхушкой.

Что в итоге: после поражения России, у всех россиян и всех элит будет единый ответ на вопрос, кто виноват. И тогда уже не соловьевы и скабеевы будут решать судьбу власти, а силовики разного рода. Война еще не завершилась, но о настроениях можете судить сами, как и о подготовке к этому периоду пост-«пободобессия».

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